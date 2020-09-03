الأعداد السابقة للصحيفة

فلكية جدة: المريخ يصل للأرض في أقرب مسافة ممكنة منتصف أكتوبر

Time منذ 40 دقيقة
Views 1333
Comment 4
فلكية جدة: المريخ يصل للأرض في أقرب مسافة ممكنة منتصف أكتوبر

جدة (صدى):
قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، متوقعا بأن كوكب المريخ يصل إلى أقرب مسافة من الكرة الأرضية منتصف أكتوبر 2020 ليكون في حالة تقابل مع الأرض.

ونفى أبو زاهرة ما يتم تتناقل بأن الكوكب سيظهر للراصد ‏بالعين المجردة كبيرًا مثل القمر البدر في سماء الأرض، وأن ‏المشاهدة ستكون لمرة واحدة في العمر، ليس لها أساس من ‏الصحة.‏‎

وأوضح أبو زاهرة إن الثابت علميًا أنه لا يمكن مطلقاً لكوكب المريخ أن ‏يظهر للعين المجردة كالقمر البدر في سماء الأرض؛ لأن قطر ‏المريخ حوالي 1/ 140 قطر القمر البدر، وهذا يعني أن هناك ‏حاجة لوضع حوالي 140 كوكبا مثل المريخ متراصة جنباً إلى ‏جنب لبلوغ قطر القمر‎، مشيرا إلى أنه عند رصد المريخ بالعين المجردة سوف يبدو ‏كنقطة ضوئية بلون برتقالي أحمر، وعند استخدام المنظار سوف ‏يظهر أيضا كنقطة ضوئية دون معالم واضحة تماماً

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
إستقعاد
ماشاء الله والي تنشرة mbc من أفلام ايش تقول عنها أفلام مباحة

أخر الأخبار

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
Time منذ دقيقتين Views 1080
الصحة: تسجيل 833 إصابة جديدة بكورونا و1.454 حالة تعافي
الصحة: تسجيل 833 إصابة جديدة بكورونا و1.454 حالة تعافي
Time منذ 5 دقائق Views 1106
رونالدو يغيب عن تدريبات المنتخب البرتغالي
رونالدو يغيب عن تدريبات المنتخب البرتغالي
Time منذ 7 دقائق Views 1144
شاهد.. صور زفاف تقود عروسان إلى كارثة
شاهد.. صور زفاف تقود عروسان إلى كارثة
Time منذ 10 دقائق Views 121
إيران تعذب 7 آلاف معتقل بسجونها بتشويه أعضائهم التناسلية
إيران تعذب 7 آلاف معتقل بسجونها بتشويه أعضائهم التناسلية
Time منذ 11 دقيقة Views 1200
مودريتش: ميسي يُكرر ما فعله رونالدو
مودريتش: ميسي يُكرر ما فعله رونالدو
Time منذ 19 دقيقة Views 1285
سائق يتسبب بحادث تصادم مروع
سائق يتسبب بحادث تصادم مروع
Time منذ 21 دقيقة Views 161
القبض على مسؤول أممي سابق اغتصب النساء بمصر والعراق بعد تخديرهن
القبض على مسؤول أممي سابق اغتصب النساء بمصر والعراق بعد تخديرهن
Time منذ 21 دقيقة Views 200
تصرف وقح من عامل توصيل
تصرف وقح من عامل توصيل
Time منذ 22 دقيقة Views 260
بالفيديو.. هيونداي تكشف عن سيارتها الجديدة توسان 2021
بالفيديو.. هيونداي تكشف عن سيارتها الجديدة توسان 2021
Time منذ 27 دقيقة Views 1117