إيران تعذب 7 آلاف معتقل بسجونها بتشويه أعضائهم التناسلية

وكالات (صدى):
وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لإيران بارتكاب أبشع أنواع التعذيب بسجونها، ضد المعتقلين في أعقاب احتجاجات 2019.
وقالت المنظمة بأن الأمن الإيراني اعتقل نحو 7 آلاف شخص، عقب خروجهم للإعتراض على رفع أسعار البنزين في ذلك الوقت وسجنتهم وقامت بأبشع أنواع التعذيب ضدهم، مردفة بأنه تم تشويه أعضائهم التناسلية بوضع مواد حارقة وخلع أظافر أيديهم وتعليقهم في وضع يشبه “كباب الدجاج”، بحيث يتم تقييد أيديهم وأرجلهم ورفعهم إلى أعلى وتركهم لفترة من الوقت وفق الديلي ميل.
وتابعت المنظمة بأنه تم إجبار نحو 500 معتقلا على الإدلاء باعترافات غير حقيقية تحت وطأة التعذيب كما تم الحكم على عدد منهم بالإعدام دون محاكمات عادلة، مضيفة بأن عدد من السجناء تم الإبلاغ في وقت سابق باختفائهم قسريا في أعقاب تلك الاحتجاجات وبعضهم اختفى إلى الأبد، كما حكم على آخرين بأحكام قاسية بعد إجبارهم على الاعتراف بالانضمام إلى جماعات وحركات معارضة.