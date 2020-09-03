جواز سفر سواريز يقف حائلا بينه وبين الإنتقال ليوفنتوس

وكالات (صدى):
إقترب لويس سواريز من الإنتقال إلى يوفنتوس قادما من برشلونة إلا أن هناك مشكلة تواجه اللاعب تتعلق بجواز سفره، وتؤخر إتمام الصفقة، كما أنه لم يتفق مع ناديه على إنهاء العقد بعد.
وأوضحت تقاريربأن المهاجم الأوروغواياني بات قريبا بشكل كبير من يوفنتوس، على الرغم من أن رحيله عن برشلونة ووصوله إلى النادي الإيطالي قد يتأخر بسبب مشكلة بيروقراطية بحسب صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت.
وتابعت التقارير بأن سواريز يلعب في الدوري الإسباني كلاعب محلي بسبب زواجه من صوفيا بالبي التي تحمل جواز سفر إيطاليا، إلا أن الدوري الإيطالي تبدو الأمور مختلفة؛ لأن جواز سفر زوجته لا يكفي ليشارك كلاعب محلي، بل يتعين على سواريز "33 عاما" اجتياز اختبار بسيط أولا. عندها فقط يمكنه اللعب كلاعب محلي مع يوفنتوس.