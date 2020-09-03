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قصة لقاء جمع بين طفلة أمريكية والملك سعود قبل أكثر من 60 عاما

Time منذ 44 دقيقة
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قصة لقاء جمع بين طفلة أمريكية والملك سعود قبل أكثر من 60 عاما

الرياض (صدى):
أعادت دارة الملك عبدالعزيز استذكار ما روته امرأة أمريكية عن لقاء جمعها بالملك سعود بن عبدالعزيز قبل أكثر من 60 عاما.

وذكرت الأمريكية التى تدعى "“شارون رومين آيرس" أنها قابلت الملك سعود عندما كانت في عمر 6 سنوات خلال إقامتها في المملكة في خمسينات القرن الماضي.

ووصفت الفتاة ما دار في اللقاء حيث ذكرت :"وكان هنالك جنود يمشون في مارشات عسكرية، وكنت واقفة في صف أنتظر الملك، وعندما حان دوري نظرت إليه، فمسّ كتفي ثم أعطاني علبة حلوى مزخرفة”.

وتساءلت "آيرس" عن السبب الذى كان يدفع الملك سعود إلى مقابلة هذا الجمع الذي لا نهاية له من الأطفال الأمريكيين، مشيدة بالملك، واصفة عيناه بأنها كانت حانيتين مثل جدها.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
إستقعاد
ماشاء الله والي تنشرة mbc من أفلام ايش تقول عنها أفلام مباحة

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