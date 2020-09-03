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وزير المالية: الملك سلمان أمر بتقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني ونركز على حماية المواطنين (فيديو)

Time منذ ساعة
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وزير المالية: الملك سلمان أمر بتقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني ونركز على حماية المواطنين (فيديو)

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني ونركز على حماية المواطنين وإيجاد الموارد الصحية الكافية.

وأضاف أن المملكة استجابت لتداعيات جائحة كورونا، مضيفاً أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات، كما تم دفع نسبة كبيرة من رواتب العاملين في القطاع الخاص لحماية وظائفهم من تداعيات تلك الجائحة.

وأشار إلى أن البنك المركزي وفر سيولة كبيرة خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن رؤية 2030 هي خارطة طريق وفعالة جداً، وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذها.

ولفت، خلال لقاء في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، إلى أن المملكة قامت بفتح الاقتصاد، وأسفر ذلك عن ذلك نتائج إيجابية جداً، مؤكداً أن أسعار النفط يمكن السيطرة عليها.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
إستقعاد
ماشاء الله والي تنشرة mbc من أفلام ايش تقول عنها أفلام مباحة

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