الأعداد السابقة للصحيفة

الضمان الصحي: تأمين أبناء الزوجة العاملة بالقطاع الخاص بشرطين

Time منذ ساعة
Views 1410
Comment 1
الضمان الصحي: تأمين أبناء الزوجة العاملة بالقطاع الخاص بشرطين

الرياض (صدى):
أجاب مجلس الضمان الصحي، على تساؤل بشأن تأمين الزوجة العاملة بالقطاع الخاص، حيث يشمل التأمين الزوج والأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين، والإناث بشرطين أن يكن غير متزوجات وغير العاملات.

وقال المجلس بأنه في حالة ، كان الزوج يعمل في قطاع حكومي مستثنى من التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، يلزم صاحب عمل الزوجة بالتأمين على الزوج، وعلى الأبناء الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة، والبنات غير المتزوجات غير العاملات".

ويذكر أن مواطنة وجهت سؤالا بأنها تعمل في القطاع الخاص ولها تأمين، أما زوجها فيعمل في القطاع الحكومي، مستفسرة هل التأمين الخاص بها يشمل أطفالها وزوجها؟

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
إستقعاد
ماشاء الله والي تنشرة mbc من أفلام ايش تقول عنها أفلام مباحة

أخر الأخبار

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
Time منذ دقيقتين Views 1063
الصحة: تسجيل 833 إصابة جديدة بكورونا و1.454 حالة تعافي
الصحة: تسجيل 833 إصابة جديدة بكورونا و1.454 حالة تعافي
Time منذ 4 دقائق Views 1099
رونالدو يغيب عن تدريبات المنتخب البرتغالي
رونالدو يغيب عن تدريبات المنتخب البرتغالي
Time منذ 6 دقائق Views 1142
شاهد.. صور زفاف تقود عروسان إلى كارثة
شاهد.. صور زفاف تقود عروسان إلى كارثة
Time منذ 10 دقائق Views 116
إيران تعذب 7 آلاف معتقل بسجونها بتشويه أعضائهم التناسلية
إيران تعذب 7 آلاف معتقل بسجونها بتشويه أعضائهم التناسلية
Time منذ 10 دقائق Views 1195
مودريتش: ميسي يُكرر ما فعله رونالدو
مودريتش: ميسي يُكرر ما فعله رونالدو
Time منذ 18 دقيقة Views 1285
سائق يتسبب بحادث تصادم مروع
سائق يتسبب بحادث تصادم مروع
Time منذ 20 دقيقة Views 159
القبض على مسؤول أممي سابق اغتصب النساء بمصر والعراق بعد تخديرهن
القبض على مسؤول أممي سابق اغتصب النساء بمصر والعراق بعد تخديرهن
Time منذ 21 دقيقة Views 199
تصرف وقح من عامل توصيل
تصرف وقح من عامل توصيل
Time منذ 21 دقيقة Views 254
بالفيديو.. هيونداي تكشف عن سيارتها الجديدة توسان 2021
بالفيديو.. هيونداي تكشف عن سيارتها الجديدة توسان 2021
Time منذ 26 دقيقة Views 1115