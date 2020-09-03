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الخميس القادم سيحسم مستقبل ليونيل ميسي ببرشلونة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1358
الخميس القادم سيحسم مستقبل ليونيل ميسي ببرشلونة

وكالات (صدى):
كشف الصحفي الأرجنتيني مارتين أريفالوعن تطورات جديدة بشأن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وذلك بعد اجتماع لوالده خورخي ميسي وجوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، والذي خرج بدون الوصول لنتيجة وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك توتر بين الطرفين، إلا أن الخميس القادم سيكون القرار النهائي.

وأوضح الصحفي الأرجنتيني بأن ابن بلده ميسي سيبقي في برشلونة بنسبة 90% والقرار النهائي سيكون اليوم الخميس“.

وتابع مارتين أريفالو: ”ميسي يفكر بشكل جدي في البقاء في برشلونة حتى صيف 2021 والخروج من الباب الكبير بعد نهاية عقده الحالي ”.

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أحدث التعليقات

طالب مفعول به
انا ولد ادرس فى ثالثه متوسط اقلكم قصتى وانا الحين نادم كثير كان عندنا سواق يدويني للمدرسه وفي يوم من الايام لما رجعنا للبيت قالي لي السواق انت ولد حلو انا ابغى اصلح فيك شوي ولا تعلم احد انا خفت منو وقلت له لا لا وكنا نسي الموضوع ويوم كان عندي حصة رياضه كانت لابس ملابس رياضيه خذاني السواق من المدرسه وقال يبي يروح مشوار قريب وخذاني معاه ويوم وقفنا جنب عماره قال لي انزل قلت له وين ونزلت معه ودخلني شقه داخل العماره وتفاجات انه يبي يشيل سروالي ويفعل فيني حاولت فيه انه يتركني لكن اجبرني ان احني اظهري له وسروالي شلته للنص وقام ودخله فيني وفعل بي ويوم حسيت اني اتمحنت منه بكيت شوي عشان ابيه يطلعه مني حسبي الله ونعم الوكيل صرت اتمحن منه الين سفرناه برى حسبي الله جلست اتمحن منه مره ومرتين بعدما يخذني المدرسه وهذي قصتي من القرافه هاذي وانا خجلان منكم
الراقي=-=
ومين يعرفك إنتي أصلا
ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليج وعلى اخوج ..
EBRAHIM
لطالما كنت انصح الفتيات بعدم الوثوق بلغرباء وحتى لو انهم أثرياء ولكن السبب الحقيقي في كثرة جرائم الاغتصاب والقتل لنساء والفتيات في أي مكان في العالم هو بسبب عاطفة المرأة ووثوقها برجل إلي أمامها وهي تنغمس انغماس اعمى في مغريات الشاب لها وتغلب عاطفتها عليها وعندما يقع الفأس برأس ويحصل لها الاغتصاب يبدأ المجرم بتهديدها كما حصل مع منة عبدالعزيز المشهورة في مصر والسوشل ميديا، وأكبر نصيحه اقدمها لكل إنسان وخاصة الفتيات لاتأخذ من أي إنسان غريب عصير أو اكلة أو شاهي فهذا الشيء قد يكون وضع به مواد مخدرة أو مخدرات إلا أقربائك ومن تثق بهم فهم ثقة لك ، ولكن لا نستطيع نكران أن فتيات هذا الوقت والزمان يحبن الفساد والتمرد ولايحبن من يعطيهن نصيحه نافعه لهن وحتى الشباب ولكن الشباب هم اكثر تفهماً لها ولكن لايعني انهم يحترمونها، في الماضي قبل 15سنه أو اكثر كنت أحب أحد ينصحني أو يقدم لي هدية كنا زمان نفتقر للحنان والحنيه من الآباء والأمهات وحتى العالم الخارجي كان قاسي جداً 💔 اما في أيامنا هذه فلجيل هذا يعيش في قمة سعادته ودلعه ومرفهين جداً
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ....

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