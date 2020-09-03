الخميس القادم سيحسم مستقبل ليونيل ميسي ببرشلونة

وكالات (صدى):
كشف الصحفي الأرجنتيني مارتين أريفالوعن تطورات جديدة بشأن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وذلك بعد اجتماع لوالده خورخي ميسي وجوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، والذي خرج بدون الوصول لنتيجة وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك توتر بين الطرفين، إلا أن الخميس القادم سيكون القرار النهائي.
وأوضح الصحفي الأرجنتيني بأن ابن بلده ميسي سيبقي في برشلونة بنسبة 90% والقرار النهائي سيكون اليوم الخميس“.
وتابع مارتين أريفالو: ”ميسي يفكر بشكل جدي في البقاء في برشلونة حتى صيف 2021 والخروج من الباب الكبير بعد نهاية عقده الحالي ”.