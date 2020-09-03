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إلزام وكيل سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير بجدة

Time منذ 22 دقيقة
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إلزام وكيل سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير بجدة

جدة (صدى):
ألزمت المحكمة التجارية بجدة وكيل شركة سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير، كما حملت الوكيل أتعاب الخبرة وقامت بشطب 120 كمبيالة مستحقة للوكالة.

وكانت التفاصيل بأن خلاف نشب بين صاحب المعرض ووكالة السيارات بشأن عقود 300 سيارة بِيعت بـ20 مليون ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث أكد صاحب المعرض أنه التزم بسداد الأقساط الشهرية في موعدها وسدد نحو 14 مليون ريال من إجمالي العقود، وسدد بعضها قبل موعد استحقاقها بحسب عكاظ.

وقام صاحب المعرض الإلتزام بالدفع إلا أن شركة السيارات قابلت ذلك بالإهمال والضرر حسب الدعوى، وأبقت سيارات لديها بغرض الصيانة لفترات تجاوزت السنتين ولم تعوضه عن تلك الفترة، واستمرت في احتساب قيمة الأقساط على السيارات، وبينت الدعوى بان الشركة سحبت السيارة أيضا من أمام مكتب صاحب المعرض وباعتها ونقلت ملكيتها وصدّرتها للخارج، ولم تقم بإسقاط المبلغ من حسابه، بالإضافة إلى تعرض بعض السيارات لحوادث واعتبرتها شركة التأمين هالكة، وأخرى عُمّم عليها بالسرقة، ولم تسقطها الوكالة من الكشوفات رغم أنها حصلت على تعويضات عنها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةالا باالله الفاظك دليل معدنك وتربيتك وتدخل على تربية أب صايع وأم بلهاء لاتزعل ياعزيزي لكن هذي هي الحقيقة وإذا أردت معرفة الرجل فطبق المثل الي يقول (أستنطقه تعرف ثمنه)😉
عبدالله الفيفي
لم تظيف الأمانه اي شي ولم تتحدث في الموضوع العماله كانوا رايحين يبيعون الكلاب لاصحاب المنادي وفيه معاهم لحم مقطع بالكيلو للي ما يبي كلب كامل
رائد
بخصوص أرسال تركيا 5000 سوري مجند . هل يقع اللوم على حكومة تركيا أم على حكومة سوريا ؟ الأن سوريا اصبحت شبة محتلة من روسيا و إيران و كل هذا بسبب الحكومة السوريا الفاسدة التي تسببت بقتل شعبها و تشريدهم لذلك 5000 سوري كما يطلق عليهم مرتزقة لم يرواْ الأمان في بلدهم ولكنهم رأوى الجوع و اكيد بأنهم محتاجين إلى المال و لديهم أهل لكي يصرفواْ عليهم .. صحيح الذي يفعلونة خاطئ ولكن ضروف الشخص و ردود افعالة تختلف من شخص إلى شخص آخر
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رجل صادق ، والصادق دايماً محارب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..

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