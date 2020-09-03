الأعداد السابقة للصحيفة

محطات في حياة رجل نشرات الأخبار "سعد العتيبي" بعيداً عن الشاشة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1782
Comment 1
محطات في حياة رجل نشرات الأخبار "سعد العتيبي" بعيداً عن الشاشة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الإعلام اليوم الخميس عن لحظات ومحطات هامة في حياة رجل نشرات الأخبار الذي ارتبط بذاكرة ووجدان المواطنين " سعد العتيبي " .

وسلطت " الإعلام " الضوء على أهم عباراته التي ينبغي أن يعيها تماماً كل من يطمح للعمل في القطاع ، حيث قال عبارته الشهيرة : لا يمكن أن تكون مذيع نشرة أخبار ، إذا لم تحب الإعلام وتعطيه كل ما تملك وتتمتع بموهبة وجدية في تعاطيك له .

وولد "العتيبي" في الرياض عام 1956 م ، وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة الملك سعود عام 1979 م ، وعمل مذيعاً متعاوناً في إذاعة الرياض عام 1983 م ، وحصل على ماجيستير الإعلام عام 1985 م .

كما تلقى " العتيبي " عدة دورات تدريبية في دمشق والقاهرة والجزائر ، وعمل بعدة محطات إعلامية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةالا باالله الفاظك دليل معدنك وتربيتك وتدخل على تربية أب صايع وأم بلهاء لاتزعل ياعزيزي لكن هذي هي الحقيقة وإذا أردت معرفة الرجل فطبق المثل الي يقول (أستنطقه تعرف ثمنه)😉
عبدالله الفيفي
لم تظيف الأمانه اي شي ولم تتحدث في الموضوع العماله كانوا رايحين يبيعون الكلاب لاصحاب المنادي وفيه معاهم لحم مقطع بالكيلو للي ما يبي كلب كامل
رائد
بخصوص أرسال تركيا 5000 سوري مجند . هل يقع اللوم على حكومة تركيا أم على حكومة سوريا ؟ الأن سوريا اصبحت شبة محتلة من روسيا و إيران و كل هذا بسبب الحكومة السوريا الفاسدة التي تسببت بقتل شعبها و تشريدهم لذلك 5000 سوري كما يطلق عليهم مرتزقة لم يرواْ الأمان في بلدهم ولكنهم رأوى الجوع و اكيد بأنهم محتاجين إلى المال و لديهم أهل لكي يصرفواْ عليهم .. صحيح الذي يفعلونة خاطئ ولكن ضروف الشخص و ردود افعالة تختلف من شخص إلى شخص آخر
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رجل صادق ، والصادق دايماً محارب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..

أخر الأخبار

العميل "جي": قطر تمول إطلاق الصواريخ على السعودية !
العميل "جي": قطر تمول إطلاق الصواريخ على السعودية !
Time منذ 5 دقائق Views 1180
"سدافكو" تطرح وظيفة شاغرة في مجال التسويق بجدة
"سدافكو" تطرح وظيفة شاغرة في مجال التسويق بجدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1157
إلزام وكيل سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير بجدة
إلزام وكيل سيارات بدفع 4 ملايين ريال لصالح معرض تأجير بجدة
Time منذ 22 دقيقة Views 1190
تأثير عجيب لعصير "الملفوف" على صحة الجسم
تأثير عجيب لعصير "الملفوف" على صحة الجسم
Time منذ 33 دقيقة Views 1083
محطات في حياة رجل نشرات الأخبار "سعد العتيبي" بعيداً عن الشاشة
محطات في حياة رجل نشرات الأخبار "سعد العتيبي" بعيداً عن الشاشة
Time منذ 44 دقيقة Views 1782
إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية للنيابة
إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية للنيابة
Time منذ 51 دقيقة Views 1696
ارتفاع سعر التأمين على سيارات النساء أكثر من الرجال يشعل غضب المواطنات
ارتفاع سعر التأمين على سيارات النساء أكثر من الرجال يشعل غضب المواطنات
Time منذ ساعة Views 1732
العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
Time منذ ساعة Views 1383
تراجع حالات الطلاق 22 % بعد قرار حسم القضايا المشتركة بين الزوجين قبل الإنفصال
تراجع حالات الطلاق 22 % بعد قرار حسم القضايا المشتركة بين الزوجين قبل الإنفصال
Time منذ ساعة Views 1730
أول تعليق لترامب على الفيديو المسرب لبيلوسي من داخل صالون التجميل
أول تعليق لترامب على الفيديو المسرب لبيلوسي من داخل صالون التجميل
Time منذ ساعة Views 2027