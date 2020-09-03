إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية للنيابة

خالد الظفيري (صدى):
بسبب الإساءة للمذهب الشيعي قررت وزارة الداخلية الكويتية إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" وعميد الصحافة الكويتية أحمد الجار الله للنيابة.
وقالت مصادر كويتية، في وقت مبكر الخميس، إنه تم إحالة الجار الله الملقب بـ ”عميد الصحافة الكويتية“ للنيابة لإثارته للفتنة وإساءته للمواطنين الشيعة.
ولم نكن هناك تفاصيل إضافية حول التهمة، إلا أن نشطاء تفاعلوا مع الخبر وأشاروا إلى أن سبب إحالة الجار الله هو ”نشره لتغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي“.
وقال نشطاء بأن الجار الله قام بحذف التغريدة ، عقب حالة الإستياء التي عمت أوساط المتابعين كان من بينهم نواب، والذين طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولم يتم العثور عليها أو على الصورة المقصودة.