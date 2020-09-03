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إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية للنيابة

Time منذ 50 دقيقة
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إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية للنيابة

خالد الظفيري (صدى):
بسبب الإساءة للمذهب الشيعي قررت وزارة الداخلية الكويتية إحالة رئيس تحرير صحيفة "السياسة" وعميد الصحافة الكويتية أحمد الجار الله للنيابة.

وقالت مصادر كويتية، في وقت مبكر الخميس، إنه تم إحالة الجار الله الملقب بـ ”عميد الصحافة الكويتية“ للنيابة لإثارته للفتنة وإساءته للمواطنين الشيعة.

ولم نكن هناك تفاصيل إضافية حول التهمة، إلا أن نشطاء تفاعلوا مع الخبر وأشاروا إلى أن سبب إحالة الجار الله هو ”نشره لتغريدة مرفقة بصورة تضمنت إساءة لرموز من المذهب الشيعي“.

وقال نشطاء بأن الجار الله قام بحذف التغريدة ، عقب حالة الإستياء التي عمت أوساط المتابعين كان من بينهم نواب، والذين طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولم يتم العثور عليها أو على الصورة المقصودة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاحول ولاقوةالا باالله الفاظك دليل معدنك وتربيتك وتدخل على تربية أب صايع وأم بلهاء لاتزعل ياعزيزي لكن هذي هي الحقيقة وإذا أردت معرفة الرجل فطبق المثل الي يقول (أستنطقه تعرف ثمنه)😉
عبدالله الفيفي
لم تظيف الأمانه اي شي ولم تتحدث في الموضوع العماله كانوا رايحين يبيعون الكلاب لاصحاب المنادي وفيه معاهم لحم مقطع بالكيلو للي ما يبي كلب كامل
رائد
بخصوص أرسال تركيا 5000 سوري مجند . هل يقع اللوم على حكومة تركيا أم على حكومة سوريا ؟ الأن سوريا اصبحت شبة محتلة من روسيا و إيران و كل هذا بسبب الحكومة السوريا الفاسدة التي تسببت بقتل شعبها و تشريدهم لذلك 5000 سوري كما يطلق عليهم مرتزقة لم يرواْ الأمان في بلدهم ولكنهم رأوى الجوع و اكيد بأنهم محتاجين إلى المال و لديهم أهل لكي يصرفواْ عليهم .. صحيح الذي يفعلونة خاطئ ولكن ضروف الشخص و ردود افعالة تختلف من شخص إلى شخص آخر
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رجل صادق ، والصادق دايماً محارب ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..

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