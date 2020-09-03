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المحتوى المحلي تلزم المنفذين بمشاريع الإسكان بقائمة مواصفات محددة لـ100 منتج ومادة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1390
المحتوى المحلي تلزم المنفذين بمشاريع الإسكان بقائمة مواصفات محددة لـ100 منتج ومادة

الرياض (صدى):
أدرجت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 100 مادة بمواصفات محددة تستخدم في البناء، حيث ألزمت اتفاقية إدراج متطلبات الهيئة المنفذين في مشروعات الإسكان والشركات المنفذة والشركات العقارية والمقاولين بهذة المواد التي تستخدم في البناء .

وأوضحت الهيئة القائمة الإلزامية المحدثة والتي تم تحديد محتوياتها الشهر الماضي ، وضمت اكثر من 100 منتج ومادة تستخدم في بناء المنزل مع تحديد المواصفات لكل منتج وما يتضمنه من مواد حيث شملت تلك المواد الخرسانة والحديد والصبيات والتمديدات والعوازل والصبغ ومواد تغطية الأرضيات والأبواب والكهرباء وطفايات الحريق حيث غطت الإتفاقية جميع المواد التي يمكن أن تستخدم في البناء .

وألزمت الإتفاقية المنفذين بالإلتزام بمواصفات المحتوى المحلي شرطا أساسيا في تأهيل المطورين العقاريين ويندرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطور العقاري والتي تبدأ من مرحلة التأهيل مرورا بالترخيص حتى التنفيذ .

وأوضحت الهيئة بأن المواد التي تم تحديدها بالقائمة تشمل " الخرسانة، مواد التسليح، الخرسانة المصبوبة بالموقع، الخرسانة المسبقة الصب، الخرسانة الجمعية العادية، الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية، مواد البناء الحرارية، وحدات البناء بالطوب، مواد أعمال البناء المقاومة للتآكل، مواد البناء المصنعة، الإطارات المعدنية المسحوبة على البارد، صناعات المعادن، الصناعات المعدنية، الأسطح المعدنية، معادن الديكور، الأخشاب والبلاستيك والتركيبات، مواد العزل الملفوفة، وكل ما يشتمل عليه البناء من البداية حتى تسلم المنزل ".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
لماذا لا يحاسب من يقوم بنشر أمور مثل هذه فمن قام بذلك والصيغة التي نشرت بها على الوسائط ليس شخصا عاديا وإنما شخصا له اجندة خاصة مسيئة للدولة و يتعمد ارباك المواطنين وتأليبهم ضد الجهات الحكومية المعنية
كان زمان
ههههههههههههههههههههههه أنت مجنون يبوقرني ........
المحزم المليان
حسبي الله ونعم الوكيل في ختلد الغامدي وام فهد مسعل النامي يوم بشوهون صورة الرجال هذا وهو داعيه للإسلام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهؤلاء ام فهد وخالد الغامدي ومشعل النامي هم الروافض يشوهون صورة الإسلام وهم دواعش
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
المحزم المليان
حسبي الله ونعم الوكيل في خالد الغامدي وام فهد مشعل النامي يوم بشوهون صورة الرجال هذا وهو داعيه للإسلام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهؤلاء ام فهد وخالد الغامدي ومشعل النامي هم الروافض يشوعون صورة الإسلام وهم دواعش

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