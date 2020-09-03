اختراق حساب رئيس وزراء الهند على "تويتر"

نيودلهى (صدى):
اعترف موقع " تويتر " اليوم الخميس بإختراق حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي ونشر تغريدات منه .
وأكد " تويتر " أنه تم اتخاذ عدة خطوات لتأمين الحساب ومتابعته في الوقت الحالي تحسباً لأي اختراق آخر .
وقالت متحدثة باسم «تويتر» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى ، بينما لم يعلق مكتب مودي على الإختراق والتغريدات المنشورة منه .
وكان متابعو الحساب قد فوجئوا بتغريدات تدعو المتابعين للتبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية .