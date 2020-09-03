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توجيه من وزارة الصحة بعدم تجديد عقود الوافدين المتجاوزين 10 ‏سنوات

Time منذ ساعة
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توجيه من وزارة الصحة بعدم تجديد عقود الوافدين المتجاوزين 10 ‏سنوات

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الصحة تعميم جديد لجميع المناطق والمافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية بعدم تجديد عقود غير السعوديين الذين أمضوا في العمل 10 سنوات إلا للكفاءات المتميزين منهم وفق ضوابط محددة .

وأكد عبد الرحمن العيبان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية في التعميم أنه في حال وجود كفاءات في وظائف الصحة أو هيئة التدريس من القطاعات التي تحتاج ذوي الخبرة فإن صلاحية التجديد لمديري الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية ، مع تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في التعاقد مع غير السعودي .

وكان قرار مجلس الوزارء الذي صدر عام 1419 هـ قد نص على تحديد فترة المتعاقد غير السعودي في جهاز الدولة بمدة لا تزيد عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد معه مع الإستثناء المشار إليه بالنسبه للكفاءات .

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
لماذا لا يحاسب من يقوم بنشر أمور مثل هذه فمن قام بذلك والصيغة التي نشرت بها على الوسائط ليس شخصا عاديا وإنما شخصا له اجندة خاصة مسيئة للدولة و يتعمد ارباك المواطنين وتأليبهم ضد الجهات الحكومية المعنية
كان زمان
ههههههههههههههههههههههه أنت مجنون يبوقرني ........
المحزم المليان
حسبي الله ونعم الوكيل في ختلد الغامدي وام فهد مسعل النامي يوم بشوهون صورة الرجال هذا وهو داعيه للإسلام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهؤلاء ام فهد وخالد الغامدي ومشعل النامي هم الروافض يشوهون صورة الإسلام وهم دواعش
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
المحزم المليان
حسبي الله ونعم الوكيل في خالد الغامدي وام فهد مشعل النامي يوم بشوهون صورة الرجال هذا وهو داعيه للإسلام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وهؤلاء ام فهد وخالد الغامدي ومشعل النامي هم الروافض يشوعون صورة الإسلام وهم دواعش

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