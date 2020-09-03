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الجسر المعلق في مزارع وادي العين بجبل ال نخيف بني مالك
منذ 32 دقيقة
579
1
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرجعها لكم باالسلامة
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير
سردار
مصدقينك يبو ناصر مايحتاج تحلف بس قولي كيف صرت ملياردير علشان اسوي مثلك
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تتذكر ياتركي يوم طلبت نقل من العمل وتعبت إيامها مارضو يعطونك نقل كنت برتبة نقيب
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا عندنا🤔
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