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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 13 دقيقة
Views 1244
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة،تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

abdul
" وقال الرئيس الفرنسي للصحفي “إن ما قمت به عمل غير مسؤول وسط ما تعرفه عن الوضع الحساس في لبنان، ما قمت به يدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان معا”. بالبلدي قالّوا : فضحْتنِي، الله يفضحَك في الدنيا والآخرة ايها الصحفي الوقح.
abdul
ايش " الحضن " اللي شغال اليومين دول. بالامس صاحب بقالة بكستاني او هندي يقول دخلت لدكانه امراة قامت بحضنه ولهفت من سرواله ٣٥٠ دينار. نحن في " اسبوع المَحضَنة " ولّا ايه ؟
شيخين
لايهمونك ابوك قبلك خيرة على القاصي والداني الله يجعلة في ميزان اعمالك
زائر
والله ان بعض المشاهد هنا في صدى احس من يحطها شخص مراهق ... وش الهدف من المشهد بالله
abdul
هههههههه.... هو طردها لانها شبهته بالمسلمين الذين يكرههم كره الموت.

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