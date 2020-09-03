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آخر المستجدات في احتجاز رضيعة بحجة إصابتها بكورونا بمكة

Time منذ 39 دقيقة
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آخر المستجدات في احتجاز رضيعة بحجة إصابتها بكورونا بمكة

مكة المكرمة (صدى):
على خلفية شكوى مواطن لاحتجاز رضيعته حديثة الولادة بحجة إصابتها بكورونا، في أحدى المستشفيات بمكة المكرمة، قررت المستشفى إخلاء سبيل الرضيعة البالغة من العمر 8 أيام.

وأكد والد الطفلة أنه على الرغم من صحة ابنته ووالدتها، إلا أن أحد المناوبين بالمستشفى استوقفه وطلب إثباتات الطفلة أو إعادتها إلى غرفة التنويم لكنه رفض بسبب عدم وجود أي أعراض مرضية على الطفلة.

وأشار الأب إلى نيته في مقاضاة المستشفى ومخاطبة حقوق الإنسان، لما عاناه الأيام الماضية.

من جانبه أكد المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي، نفى صحة إدعاءات المواطن، موضحًا أن الطبيب قرر تنويم الطفلة في العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، لكن الأب رفض دون مبررات، وحاول الخروج من باب الطوارئ، بحسب عكاظ.

وأوضح المتحدث أن إدارة المستشفى خاطبت الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيقها حسب نظام حماية الطفل من الإيذاء، وطلبت تحويلها لقسم الحماية الأسرية لدراسة حالتها الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

abdul
" وقال الرئيس الفرنسي للصحفي “إن ما قمت به عمل غير مسؤول وسط ما تعرفه عن الوضع الحساس في لبنان، ما قمت به يدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان معا”. بالبلدي قالّوا : فضحْتنِي، الله يفضحَك في الدنيا والآخرة ايها الصحفي الوقح.
abdul
ايش " الحضن " اللي شغال اليومين دول. بالامس صاحب بقالة بكستاني او هندي يقول دخلت لدكانه امراة قامت بحضنه ولهفت من سرواله ٣٥٠ دينار. نحن في " اسبوع المَحضَنة " ولّا ايه ؟
شيخين
لايهمونك ابوك قبلك خيرة على القاصي والداني الله يجعلة في ميزان اعمالك
زائر
والله ان بعض المشاهد هنا في صدى احس من يحطها شخص مراهق ... وش الهدف من المشهد بالله
abdul
هههههههه.... هو طردها لانها شبهته بالمسلمين الذين يكرههم كره الموت.

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