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آل الشيخ لمنتقدي مساعدته للطالب المصري: " كلنا عيال 9 "

Time منذ ساعة
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آل الشيخ لمنتقدي مساعدته للطالب المصري: " كلنا عيال 9 "

الرياض (صدى):
رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، على شخص انتقد مساعدته للطالب المصري الذي يبيع الحلوى لمساعدة أسرته.

وتفاعل آل الشيخ مع منتقده الذي قال: " تركي ال الشيخ مثل عين عذاري، عذاري تسقي البعيد وتترك القريب".

وقال آل الشيخ: " يا خوي عمل الخير ماله جنس ولا لون، والله انه اللي يجي في قسمة الرجال ورزقه، كلنا عيال 9 وأنا أخوك وودي بالقريب أن حصل اسعد وابرك وخيري في اهلي ".

وكان آل الشيخ قد أعلن رغبته في مساعدة طالب مصري متفوق التحق بكلية الطب ويبيع الحلوى في الشواطئ لمساعدة والده في مصروفات المنزل.

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أحدث التعليقات

abdul
" وقال الرئيس الفرنسي للصحفي “إن ما قمت به عمل غير مسؤول وسط ما تعرفه عن الوضع الحساس في لبنان، ما قمت به يدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان معا”. بالبلدي قالّوا : فضحْتنِي، الله يفضحَك في الدنيا والآخرة ايها الصحفي الوقح.
abdul
ايش " الحضن " اللي شغال اليومين دول. بالامس صاحب بقالة بكستاني او هندي يقول دخلت لدكانه امراة قامت بحضنه ولهفت من سرواله ٣٥٠ دينار. نحن في " اسبوع المَحضَنة " ولّا ايه ؟
شيخين
لايهمونك ابوك قبلك خيرة على القاصي والداني الله يجعلة في ميزان اعمالك
زائر
والله ان بعض المشاهد هنا في صدى احس من يحطها شخص مراهق ... وش الهدف من المشهد بالله
abdul
هههههههه.... هو طردها لانها شبهته بالمسلمين الذين يكرههم كره الموت.

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