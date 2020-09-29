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خادم الحرمين الشريفين ينعي أمير الكويت: نفتقده كما يفتقده شعبه

Time منذ 15 دقيقة
Views 1319
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خادم الحرمين الشريفين ينعي أمير الكويت: نفتقده كما يفتقده شعبه

الرياض (صدى):

خادم الحرمين لأمير الكويت: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة الوطن

شاهد فيديو نادر للأمير الراحل صباح الأحمد: «السعودية هي أمنا»

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أحدث التعليقات

محمد
سوق سيء معروف ان بضاعته فاسدة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. امبير الزعل واصل حده ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصلح خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
يحق لهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
يحق لهن ..

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