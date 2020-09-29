الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مشاجرة لفظية بين مورينيو ولامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي:" اللعنة يا فرانك "

Time منذ ساعة
Views 1778
شاهد.. مشاجرة لفظية بين مورينيو ولامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي:" اللعنة يا فرانك "

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو مشاجرة لفظية بين المدربين جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي.

وقال مورينيو للامبارد :" اللعنة يا فرانك، عندما تكون منهزمًا بـ 3-0 لا تشجّع فريقك كما تفعل الآن "، مما أثار جدلا واسعا بين

وكان توتنهام تأهل للدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين، بعد احتساب نتيجة مباراة الدور الثالث أمام ليتون أورينت لصالحه، عقب إلغاء اللقاء نتيجة إصابة عدد من لاعبي الفريق المنافس بفيروس كورونا، في حين حسم  " البلوز " تأهله لهذا الدور بعد الفوز على بارنسلي بستة أهداف دون ردٍ.

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
سوق سيء معروف ان بضاعته فاسدة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. امبير الزعل واصل حده ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصلح خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
يحق لهن ..
ابو محمد 😎 ✍️
باالتأكيد .. .. اطال الله عمرك يا خادم الحرمين الشريفين ، وأنعم عليك باالصحة والعافيه .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو..أطفال سوريون يبكون متأثرين بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح
بالفيديو..أطفال سوريون يبكون متأثرين بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح
Time منذ 3 دقائق Views 1049
خادم الحرمين الشريفين ينعي أمير الكويت: نفتقده كما يفتقده شعبه
خادم الحرمين الشريفين ينعي أمير الكويت: نفتقده كما يفتقده شعبه
Time منذ 15 دقيقة Views 1315
يوسف بلايلي يفسخ عقده مع الأهلي
يوسف بلايلي يفسخ عقده مع الأهلي
Time منذ 48 دقيقة Views 1679
تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد
تخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد
Time منذ 57 دقيقة Views 1474
حديث عبدالعزيز الدغيثر قبل مباراة الاهلي والنصر
حديث عبدالعزيز الدغيثر قبل مباراة الاهلي والنصر
Time منذ 57 دقيقة Views 308
ياسر المسحل : لم نمنع مايكون من اللعب وهذا كل ما حدث في قضيته
ياسر المسحل : لم نمنع مايكون من اللعب وهذا كل ما حدث في قضيته
Time منذ ساعة Views 523
ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت هاتفيًا في وفاة الشيخ صباح الأحمد
ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت هاتفيًا في وفاة الشيخ صباح الأحمد
Time منذ ساعة Views 1579
تركي العجمة : لماذا دائمًا الاتحاد السعودي يُهمه فقط النصر والهلال
تركي العجمة : لماذا دائمًا الاتحاد السعودي يُهمه فقط النصر والهلال
Time منذ ساعة Views 317
شاهد.. مشاجرة لفظية بين مورينيو ولامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي:" اللعنة يا فرانك "
شاهد.. مشاجرة لفظية بين مورينيو ولامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي:" اللعنة يا فرانك "
Time منذ ساعة Views 1778
محمد الذايدي : المتأهل من غرب آسيا سيكون نادي سعودي
محمد الذايدي : المتأهل من غرب آسيا سيكون نادي سعودي
Time منذ ساعة Views 317