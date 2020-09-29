شاهد.. مشاجرة لفظية بين مورينيو ولامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي:" اللعنة يا فرانك "

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو مشاجرة لفظية بين المدربين جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد خلال مباراة توتنهام وتشيلسي.
وقال مورينيو للامبارد :" اللعنة يا فرانك، عندما تكون منهزمًا بـ 3-0 لا تشجّع فريقك كما تفعل الآن "، مما أثار جدلا واسعا بين
وكان توتنهام تأهل للدور ثمن النهائي من كأس رابطة المحترفين، بعد احتساب نتيجة مباراة الدور الثالث أمام ليتون أورينت لصالحه، عقب إلغاء اللقاء نتيجة إصابة عدد من لاعبي الفريق المنافس بفيروس كورونا، في حين حسم " البلوز " تأهله لهذا الدور بعد الفوز على بارنسلي بستة أهداف دون ردٍ.