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خادم الحرمين لأمير الكويت: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة الوطن

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين لأمير الكويت: فقدنا أخاً عزيزاً كرّس حياته لخدمة الوطن

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ـ.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: "لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف - حفظه الله -، "رحل - رحمه الله - بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".

وعبر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تهنئته لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله أن يوفق سموه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكداً - حفظه الله - وقوف المملكة مع الكويت، داعياً الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنياً للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.

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أحدث التعليقات

محمد
اللهم اهلك من صوت بعدم تاجيل مباراة الهلال العالمي اللهم امين
المليليح
ياطاقية الأهلي أخذ منك ثلاث بطولات في موسم واحد الدوري وكأس الملك والسوير عمرها ما صارت في تاريخ كرة القدم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
الداهيه
المقطع التالي راح تشوفوه بعد يومين... دبونقايه شايله 🗡 الساطور و تقطع الحورمه..

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