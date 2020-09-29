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إمرأة تقود مباراة السوبر الألماني بين البايرن وبروسيا تحكيميًا لأول مرة

Time منذ ساعة
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إمرأة تقود مباراة السوبر الألماني بين البايرن وبروسيا تحكيميًا لأول مرة

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الألماني أسند مباراة السوبر الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند إلى الحكمة بيبيانا شتاينهاوس.

وقال حساب فيفا، على "تويتر" : هذه السيدة ستصبح غداً أول حكم نسائي يدير مباراة كأس السوبر الألماني بيبيانا شتاينهاوس".

ومن المقرر أن يلعب ميونخ ضد دورتموند، مساء غد الأربعاء، على ملعب ”أليانز أرينا“، ضمن بطولة كأس السوبر الألماني.

وبدأت شتاينهاوس عملها كحكم في مباريات الدوري الألماني للرجال منذ عام 2007، وارتقت لإدارة مباريات الدرجة الأولى منذ عام 2017.

 

 

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان هذا فات وهذا آت الملك والحكم لله الواحد القهار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان هذا فات وهذا آت الملك والحكم لله الواحد القهار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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