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العالم يُبرز إنجازات أمير الكويت الراحل لتوحيد العرب

Time منذ 17 دقيقة
Views 1304
العالم يُبرز إنجازات أمير الكويت الراحل لتوحيد العرب

وكالات (صدى):
أبرزت صحف عالمية إنجازات أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح لتوحيد العرب.

ومن جانبها، أوضحت " تليجراف " البريطانية أن أمير الكويت كان رجل سلام للمنطقة، وحل القضايا الإقليمية من خلال الدبلوماسية، لافتة إلى أن الشيخ صباح هو الحاكم الخامس عشر في سلالة آل الصباح التي يعود تاريخها إلى 1752، وكان خامس أمير منذ استقلال الكويت عام 1961، وكان وزيرا للخارجية من عام 1963 حتى عام 2003.

ووصفت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية  الأمير الكويتي الراحل بأنه كان الشخصية الأكثر ارتباطًا بالكويت الحديثة، التي نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1961، مشيرة إلى عقود من الخبرة منحت أمير الكويت الراحل إحساسا بالتوازن.

وذكرت وكالة " آي بي سي " نيوز الأمريكية أن الأمير الكويتي الراحل شخصية حكيمة بابتسامة مبهجة، مبينة أن أمير الكويت الراحل أطلق عليه لقب " عميد الدبلوماسية العربية " بعد أربعة عقود من توليه منصب وزير خارجية الكويت، حتى وفاته، لأنه عمل على رأب الصدع العربي.

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أحدث التعليقات

ابو عبد المجيد
العثيم من أسوأ مراكز البيع نتيجة الفوضى العارمة و ترتيب البضائع بطريقة مقززة
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
رائد
نظرًا لتأثير الحمل على جسدها وصحتها ومستقبلها !! اظاهر مستقبلها في الدعارة طيب هي ماتعرف أن هذا نفس وله روح !!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

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