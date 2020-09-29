العالم يُبرز إنجازات أمير الكويت الراحل لتوحيد العرب

وكالات (صدى):
أبرزت صحف عالمية إنجازات أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح لتوحيد العرب.
ومن جانبها، أوضحت " تليجراف " البريطانية أن أمير الكويت كان رجل سلام للمنطقة، وحل القضايا الإقليمية من خلال الدبلوماسية، لافتة إلى أن الشيخ صباح هو الحاكم الخامس عشر في سلالة آل الصباح التي يعود تاريخها إلى 1752، وكان خامس أمير منذ استقلال الكويت عام 1961، وكان وزيرا للخارجية من عام 1963 حتى عام 2003.
ووصفت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأمريكية الأمير الكويتي الراحل بأنه كان الشخصية الأكثر ارتباطًا بالكويت الحديثة، التي نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1961، مشيرة إلى عقود من الخبرة منحت أمير الكويت الراحل إحساسا بالتوازن.
وذكرت وكالة " آي بي سي " نيوز الأمريكية أن الأمير الكويتي الراحل شخصية حكيمة بابتسامة مبهجة، مبينة أن أمير الكويت الراحل أطلق عليه لقب " عميد الدبلوماسية العربية " بعد أربعة عقود من توليه منصب وزير خارجية الكويت، حتى وفاته، لأنه عمل على رأب الصدع العربي.