الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. قصة السيدة التى أيقن الملك عبدالعزيز أن دعائها سبب اكتشاف النفط بالمملكة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1831
بالفيديو .. قصة السيدة التى أيقن الملك عبدالعزيز أن دعائها سبب اكتشاف النفط بالمملكة

نايف السالم (صدى):
سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على موقف جمع بين الملك عبدالعزيز وسيدة لديها 3 أطفال.

وذكرت الدارة ، نقلا عن الشيخ عبدالله الصقري، أن الملك عبد العزيز وجد امرأة تجلس في أحد الأسواق، ومعها 3 أطفال، وعندما اقترب منها أعطاها بعض النقود، وفرحت ابنة السيدة بذلك وأبلغت أمها بأن من أعطها النقود هو الملك عبدالعزيز، ففرحت السيدة ودعت له قائلة :"اللهم أفتح له خزائن الأرض"، مكررة هذا الدعاء أكثر من مرة.

وأضافت الدارة أن بعد ذلك الدعاء جاء للملك أنباء عن اكتشاف البترول في الدمام، فقال الملك حينها أن الله استجاب لدعوة المرأة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عبد المجيد
العثيم من أسوأ مراكز البيع نتيجة الفوضى العارمة و ترتيب البضائع بطريقة مقززة
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
رائد
نظرًا لتأثير الحمل على جسدها وصحتها ومستقبلها !! اظاهر مستقبلها في الدعارة طيب هي ماتعرف أن هذا نفس وله روح !!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

أخر الأخبار

هدف الكابتن سامي الجابر في امريكا عام 1415 هـ
هدف الكابتن سامي الجابر في امريكا عام 1415 هـ
Time منذ 16 ثانية Views 90
غوميز يُطمئن جمهور الهلال من غرفته: «أسدكم بخير»
غوميز يُطمئن جمهور الهلال من غرفته: «أسدكم بخير»
Time منذ دقيقة Views 1042
سبب عدم تنكيس علم المملكة أبدًا
سبب عدم تنكيس علم المملكة أبدًا
Time منذ 6 دقائق Views 1219
العالم يُبرز إنجازات أمير الكويت الراحل لتوحيد العرب
العالم يُبرز إنجازات أمير الكويت الراحل لتوحيد العرب
Time منذ 16 دقيقة Views 1296
أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية غداً
أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية غداً
Time منذ 28 دقيقة Views 1472
اتهامات تلاحق النصر بعد رحيل جوليانو
اتهامات تلاحق النصر بعد رحيل جوليانو
Time منذ 34 دقيقة Views 1898
استثناء أم المواطن غير السعودية من العمل في عدة مهن
استثناء أم المواطن غير السعودية من العمل في عدة مهن
Time منذ 40 دقيقة Views 1568
بالفيديو .. قصة السيدة التى أيقن الملك عبدالعزيز أن دعائها سبب اكتشاف النفط بالمملكة
بالفيديو .. قصة السيدة التى أيقن الملك عبدالعزيز أن دعائها سبب اكتشاف النفط بالمملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 1831
"الآسيوي" يُقرر تأجيل مباريات شرق آسيا حتى 32 يومًا
"الآسيوي" يُقرر تأجيل مباريات شرق آسيا حتى 32 يومًا
Time منذ 56 دقيقة Views 2010
أعراض أمراض صمامات القلب المكتسبة وكيفية الوقاية منه
أعراض أمراض صمامات القلب المكتسبة وكيفية الوقاية منه
Time منذ 59 دقيقة Views 1611