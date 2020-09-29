أمير الكويت الجديد .. شارك في حكومة ما بعد التحرير وسياسي مخضرم

خالد الظفيري (صدى):
بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر أميرًا للبلاد، ترصد "صدى" أبرز المعلومات عن أمير الكويت الجديد.
وُلد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وهو متزوج ولديه 4 أولاد وبنت، هم الشيوخ: أحمد وفيصل وعبدالله وسالم وشيخة.
وذكر موقع ديوان ولي العهد، أن الشيخ نواف تولى مناصب رسمية ووزارية أهمها وزارة الداخلية والدفاع، كما بدأ عمله السياسي محافظًا لمدينة حوالي عام 1962 لمدة 16 عامًا ثم أصبح بعد ذلك وزيرًا للداخلية عام 1978 ووزيرًا للدفاع عام 1988.
كما تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل عام 1991 في أول حكومة بعد حرب تحرير الكويت، ثم أصبح نائبا لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجددا في 2003.
تولى ولاية العهد منذ 14 عامًا، عندما أصدر أمير الكويت الراحل مرسومًا بتعيين الشيخ نواف لولاية العهد بعد أسبوع من توليه الحكم في 7 فبراير عام 2006.
وفي 20 فبراير من العام نفسه، بايع مجلس الأمة الكويتي بالإجماع الشيخ نواف على ولاية العهد وأدى اليمين الدستورية أمام الشيخ صباح "رحمه الله" في ذات اليوم.
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