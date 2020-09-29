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الدفاع المدني ينبه بهطول الأمطار الرعدية ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

Time منذ ساعة
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الدفاع المدني ينبه بهطول الأمطار الرعدية ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

الرياض (صدى):
نبهت مديرية العامة للدفاع المدني من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم حتى يوم الجمعة القادم.

وأوضحت أن مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة ستشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول، في حين ستتأثر مناطق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

ابو عبد المجيد
العثيم من أسوأ مراكز البيع نتيجة الفوضى العارمة و ترتيب البضائع بطريقة مقززة
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
رائد
نظرًا لتأثير الحمل على جسدها وصحتها ومستقبلها !! اظاهر مستقبلها في الدعارة طيب هي ماتعرف أن هذا نفس وله روح !!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

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