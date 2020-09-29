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بالصور.. انقلاب سيارة يُسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بفيفاء 

Time منذ ساعة
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بالصور.. انقلاب سيارة يُسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بفيفاء 

حمود العنزي (صدى):
انقلبت سيارة كبيرة في فيفاء مما أسفرت عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

وتفصيلا، ورد بلاغا لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.

وعلى الفور، هرعت فرقة مركز إسعاف فيفاء، إلى موقع الحادث، وبعد وصولها اتضح وجود ٣حالات، منهم حالة متوفاة، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما إلى مستشفى فيفاء العام لعمل الفحوصات اللازمة، وفقًا لسبق.

ونقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عبر فرقة الهلال الأحمر، كما أجرت الأجهزة الأمنية بفيفاء التحريات والتحقيقات اللازمة لمعرفة مسببات وملابسات الحادث المروع.

 

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أحدث التعليقات

ابو عبد المجيد
العثيم من أسوأ مراكز البيع نتيجة الفوضى العارمة و ترتيب البضائع بطريقة مقززة
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
رائد
نظرًا لتأثير الحمل على جسدها وصحتها ومستقبلها !! اظاهر مستقبلها في الدعارة طيب هي ماتعرف أن هذا نفس وله روح !!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

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