بالصور.. انقلاب سيارة يُسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بفيفاء 

حمود العنزي (صدى):
انقلبت سيارة كبيرة في فيفاء مما أسفرت عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.
وتفصيلا، ورد بلاغا لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الجوة بمحافظة فيفاء.
وعلى الفور، هرعت فرقة مركز إسعاف فيفاء، إلى موقع الحادث، وبعد وصولها اتضح وجود ٣حالات، منهم حالة متوفاة، وحالتان لديهما توقف قلب وتنفس، تم نقلهما إلى مستشفى فيفاء العام لعمل الفحوصات اللازمة، وفقًا لسبق.
ونقل المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى الدائر بني مالك عبر فرقة الهلال الأحمر، كما أجرت الأجهزة الأمنية بفيفاء التحريات والتحقيقات اللازمة لمعرفة مسببات وملابسات الحادث المروع.