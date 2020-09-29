شاهد.. الأمير صباح الأحمد يحكي موقف طريف عن زوجته وسر ضحكته

خالد الظفيري (صدى):
رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الأمير صباح الأحمد؛ أمير الكويت الشقيقة وأمير الإنسانية، عن عمر يناهز 91.
وكان الأمير الراحل من الأشخاص الذين يتميزون بابتسامة صادقة وصافية طوال الوقت؛ حيث روى في أحد الأحاديث التلفزيونية عن موقف بينه وبين زوجته الراحلة.
وقال الأمير صباح الأحمد إن زوجته كانت تطالبه بأن يتوقف عن هذه الضحكة في بعض المواقف ؛ ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح تعود مع الوقت ولا يستطيع أن يغيره.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن أن سمو الشيخ نواف الأحمد أصبح أميراً للكويت، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد عن عمر 91 عامًا.