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شاهد.. الأمير صباح الأحمد يحكي موقف طريف عن زوجته وسر ضحكته

Time منذ ساعة
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شاهد.. الأمير صباح الأحمد يحكي موقف طريف عن زوجته وسر ضحكته

خالد الظفيري (صدى):
رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الأمير صباح الأحمد؛ أمير الكويت الشقيقة وأمير الإنسانية، عن عمر يناهز 91.

وكان الأمير الراحل من الأشخاص الذين يتميزون بابتسامة صادقة وصافية طوال الوقت؛ حيث روى في أحد الأحاديث التلفزيونية عن موقف بينه وبين زوجته الراحلة.

وقال الأمير صباح الأحمد إن زوجته كانت تطالبه بأن يتوقف عن هذه الضحكة في بعض المواقف ؛ ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح تعود مع الوقت ولا يستطيع أن يغيره.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن أن سمو الشيخ نواف الأحمد أصبح أميراً للكويت، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد عن عمر 91 عامًا.

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أحدث التعليقات

ابو عبد المجيد
العثيم من أسوأ مراكز البيع نتيجة الفوضى العارمة و ترتيب البضائع بطريقة مقززة
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
الداهيه
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.. اللهم اهدني وهدي ضال المسلمين.. عصبة الديس عمره بالستين ويفكر نفسه بالعشرين....
رائد
نظرًا لتأثير الحمل على جسدها وصحتها ومستقبلها !! اظاهر مستقبلها في الدعارة طيب هي ماتعرف أن هذا نفس وله روح !!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم جميع

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