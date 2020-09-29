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شاهد فيديو نادر للأمير الراحل صباح الأحمد: «السعودية هي أمنا»

Time منذ 29 دقيقة
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شاهد فيديو نادر للأمير الراحل صباح الأحمد: «السعودية هي أمنا»

خالد الظفيري (صدى):
خيم الحزن على العالم العربي عقب إعلان رحيل أمير الإنسانية الأمير صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وترتبط المملكة والكويت بعلاقات تاريخية راسخة ومتجذرة، فكانت تشهد المحافل الدولية دائمًا على كلمات الود ورسائل التلاحم والمصير المشترك بين البلدين.

ونذكر من كلمات الأمير الراحل في إحدى اللقاءات مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما قال له : "نحن نعتبر السعودية هي أمنا"، فكانت كلمات من ذهب تشهد على تلك العلاقة الوطيدة المستمرة إلى ما لا نهاية بما يحقق الأمن والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت المملكة نعت رحيل أمير الكويت بكلمات مؤثرة؛ حيث أكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم ارحمهم رحمة واسعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
نصراويه
الفريق النعالي..اقصد الهلالي...ضربهم الا تحاد الاسيوي على قفاهم بالنعال...😂😂 ويطلعون قهرهم في العالمي ..مساكين

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