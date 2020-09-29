جوليانو يعلن رحيله عن النصر رسميا: لن أذكر الأسباب الآن

نواف السالم (صدى):
أعلن اللاعب البرازيلي جوليانو، اليوم الثلاثاء، رحيله عن نادي النصر رسميّا.
ووجه اللاعب البرازيلي عبر حسابه على تويتر الشكر للنادي العاصمي وجمهوره على الفترة التي قضاها معه.
وكتب جوليانو :"أود شكر جماهير بسبب المشاعر التي عشناها معا طوال آخر عامين. فزنا خلالها بالدوري والسوبر وعشنا لحظات رائعة".
واستكمل: "لأسباب لا داعي لذكرها الآن، أعلن رحيلي عن النصر بشكل رسمي. لقد كان النادي جزء من مسيرتي، وأنا ممتن لكوني جزء من تاريخه. أشكر زملائي بالفريق وأتمنى لهم التوفيق".
انتقل اللاعب إلى صفوف النصر في صيف 2018 قادماً من فنربخشة التركي، مقابل 10.5 مليون يورو، بعد توقيعه لمدة 3 أعوام مع الفريق.