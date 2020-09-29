الأعداد السابقة للصحيفة

رحلة أمير الكويت الراحل حتى وفاته وسبب تلقيبه بـ "شيخ الدبلوماسيين العرب" (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1724
Comment 2
رحلة أمير الكويت الراحل حتى وفاته وسبب تلقيبه بـ "شيخ الدبلوماسيين العرب" (فيديو)

خالد الظفيري (صدى):
توفي اليوم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد الاستقلال عام 1961.

وشهدت مسيرته العملية قبل رئاسته للكويت عام 2006 توليه العديد من المناصب، حيث تلقى تعليمه في المدرسة المباركية، واستكمل دراسته على أيدى أساتذة خصوصيين، وخاض في العمل السياسي منذ 19 يوليو 1954، وعينه أمير الكويت حينها، عبدالله السالم الصباح، عضواً في اللجنة التنفيذية العليا، وكانت اللجنة حينها بمثابة مجلس الوزراء، ثم تم تعيينه رئيساً لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضواً في مجلس الإنشاء والتعمير عام 1955.

كما شغل في نفس العام منصب رئيس دائرة المطبوعات والنشر، وتولى بعدها وزارة الخارجية ابتداءً من 28 يناير 1963، واستمر في هذا المنصب حتى 20 إبريل عام 1991.

وفي 18 أكتوبر عام 1992 تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لرئاسة وزارة الخارجية، كما تولى وزارة الإعلام بالوكالة لفترات مختلفة، وشهد الأمير الراحل على العديد من الأحداث التاريخية الكبرى في الكويت والعالم، نظراً لتوليه وزارة الخارجية لأربعة عقود، حتى لُقب بـ"شيخ الدبلوماسيين العرب".

وفي 13 يوليو عام 2003 تم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وتولى إمارة دولة الكويت خلفاً لـ"سعد عبدالله الصباح" الذى عانى من المرض حينها، وقام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006، ليصبح بذلك الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اللهم ارحمهم رحمة واسعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
نصراويه
الفريق النعالي..اقصد الهلالي...ضربهم الا تحاد الاسيوي على قفاهم بالنعال...😂😂 ويطلعون قهرهم في العالمي ..مساكين

أخر الأخبار

مجلس الوزراء الكويتي يُعلن الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد
مجلس الوزراء الكويتي يُعلن الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد
Time منذ 6 دقائق Views 1293
بالفيديو.. أمير الكويت الراحل مع ملوك المملكة
بالفيديو.. أمير الكويت الراحل مع ملوك المملكة
Time منذ 16 دقيقة Views 1457
شاهد فيديو نادر للأمير الراحل صباح الأحمد: «السعودية هي أمنا»
شاهد فيديو نادر للأمير الراحل صباح الأحمد: «السعودية هي أمنا»
Time منذ 29 دقيقة Views 1692
كلهم ناوين على الزواج !
كلهم ناوين على الزواج !
Time منذ 35 دقيقة Views 235
ردة فعل فتاة مغربية بعد ان أصيبت بالكورونا
ردة فعل فتاة مغربية بعد ان أصيبت بالكورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 353
ناقة تحاول الانتقام
ناقة تحاول الانتقام
Time منذ 37 دقيقة Views 359
القبض على قائد مركبة هدد سلامة مستخدمي الطرق بحمولته
القبض على قائد مركبة هدد سلامة مستخدمي الطرق بحمولته
Time منذ 38 دقيقة Views 1503
حالات يُعاقب فيها المدين بالسجن 15 عامًا
حالات يُعاقب فيها المدين بالسجن 15 عامًا
Time منذ 52 دقيقة Views 2311
حداد في الأردن 40 يوما على وفاة أمير الكويت
حداد في الأردن 40 يوما على وفاة أمير الكويت
Time منذ 56 دقيقة Views 1610
حقيقة تأثر دعم الجمعيات الخيرية للأسر بجائحة كورونا (فيديو)
حقيقة تأثر دعم الجمعيات الخيرية للأسر بجائحة كورونا (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1382