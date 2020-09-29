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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق 

Time منذ 34 دقيقة
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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق 

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة، لافتة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة في البحر الأحمر، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وأبانت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة في الخليج العربي.

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الداهيه
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اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض كلن ذنبه يكفيه مالنى ومالها.
محمد
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