التاريخ ينحاز لـ الأهلي على النصر في العقد الأخير

طلال الغامدي (صدى):
يأمل النادي الأهلي أن يستمر في تفوقه تاريخيًا في العقد الأخير، على منافسه النصر، عندما يتواجهان في المباراة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، التي يحمل لقبها نادي الهلال.
ويبدو أن التاريخ يرجح كفة الأهلي على حساب النصر، لاسيما وأنهما واجها بعضهما البعض في 29 مباراة، منذ عام 2010 وحتى 2020، ونجح الأهلي في حسم 13 مباراة لصالحه، بينما فاز النصر في 8 لقاءات وحسم التعادل 8 مباريات.
ونجح الأهلي في إقصاء النصر 4 مرات بينما حسم الأخير مباراتين لصالحه، ليتفوق الأهلي في المباريات الإقصائية أيضًا.
وأقصى الأهلي نظيره النصر، في 4 مناسبات، حيث حقق لقب كأس الملك أمام النصر حينما التقوا في النهائي عامي 2012 و2016 وأقصاه من الدور ربع النهائي عام 2013، ومرة وحيدة في مسابقة كأس ولي العهد من الدور نصف النهائي عام 2015.
وعلى الجانب الآخر، تمكن النصر من إقصاء الأهلي في مناسبتين إحداهما في كأس الملك عام 2010 والأخرى في كأس ولي العهد عام 2012 من الدور ربع النهائي.