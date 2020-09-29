بالصور.. مدرب النصر: مستعدون وجاهزون ونريد الفوز بالمباراة

ماجد محمد (صدى):
أكد المدير الفني لنادي النصر، روي فيتوريا، اليوم الثلاثاء، على جاهزية الفريق لمباراة النصر أمام الأهلي، غدًا الأربعاء؛ لافتًا إلى أنه يسعى للفوز باللقاء على الرغم من صعوبته.
وأوضح روي فيتوريا: " مباراة واحدة جديدة غدا، ونحن نريد الفوز بها لأننا تعرف أنها ستكون مباراة صعبة ومهمة بين فريقين يعرفون بعض جيدا.. فريقنا لديه ميزة بأنهم يحبون العمل المتكامل والجماعي ولا نعتمد على لاعب واحد العمل بالنسبة لنا عمل جماعي، لا يهم أن سجل حمدالله أو غيره الأهم أن يسجل النصر ".
واستطرد:" نحن مستعدون وجاهزون ونريد الفوز بالمباراة لذلك يجب أن تكون في جاهزية كاملة وتركيز أكبر على التفاصيل الصغيرة لأنها هي مايحدث الفرق.. سعيد بتواجد أندية سعودية في هذه المرحلة وسأكون مسرورا لو أن أحد الفريقين وصل للنهائي، أتمنى لفريقي دائما الفوز، ولأنني أعمل في السعودية سأدعم أي فريق سيصل للنهائي.. وكوننا لعبنا سويا في المملكة هذا يعطي أفضلية للفريقين والمدربين ".
واستدرك:" نحن مستعدون للمباراة وأعتقد أنه يمكننا معرفة تفاصيل إضافية فنحن نعرف المدرب والفريق، ونعرف كيف يقرأ المدرب مبارياته.. هذه المباراة ستكون مهمة وأعتقد أن الأهلي لم يلعبوا عدد المباريات الأكثر لذلك كان لديهم وقت أكثر منا للراحة والتعافي نظرة للعبهم أقل منا.. لدينا هنا رمز من رموز الفريق لماذا وليد عبدالله هنا في المؤتمر؟ لأنه لاعب ملهم ولا يقتصر دوره على اللعب في الملعب ".
وصرح مدرب النصر:" نحترم كافة اللاعبين والفرق الأخرى، نحترمهم احترامأ عالية وتعطي المعلومات المهمة التي تساعد لاعبيننا في المباراة، لدينا مستوى عالي من اللاعبين، لكن كرة القدم كلنا نعرف ما يحدث فيها ورغم ذلك نحن مستعدون لكل المفاجآت.. ميزة النصر أن لديه لاعبين على روح واحدة، فالمتابع اللمباريات هنا يعلم أن لدينا جماهير في المدرجات بكل مباراة لنا، وهم لاعبيننا الذين يساندون الفريق في كل دقيقة من المباراة " .
وأشار إلى:" أنا فخور باللاعبين الذين لدي في الفريق.. لماذا أتحدث عن التفاصيل الصغيرة؟ في مثل هذه المباريات اللاعبون لا يتعبون في أجسادهم فقط بل يمكن أن يرهقون ذهنيا وفكرية.. عمل المدرب أن يدرس الفرق الأخرى ويقدم
المعلومات الكاملة للاعبيه عن الفريق الخصم وكل معلومات المباراة.. مع مرور الوقت قد يفقد اللاعب تركيزه ذهنيا ومن يظل على تركيزه هو من يصنع الفرق في الملعب كثرة المباريات والتركيز المتواصل صعب على اللاعبين لذلك يجب أن يرتاحوا ويكونوا بذهن صافي من أجل اللعب والفوز؛ فيما بالنسبة لحمدالله هو لاعب مميز ودائما يجب أن يسجل لأن الفريق يحتاج لذلك ".
ومن جانبه، قال اللاعب وليد عبدالله: " الكل يعرف أن مباراتنا مع الأهلي غدأ تعتبر نهائي سعودي مبكر، فريقين ثقيلين في المملكة وآسيا.. جاهزين للمباراة لأنها تعتبر خروج مغلوب وبإذن الله أي لاعب سيلعب غدا سيكون بقدر المسؤولية وسيقاتل في المباراة لأن لها طابع خاص وبإذن الله سنكون جاهزين للمباراة
غدا الفريقين لديهم الفرصة للفوز ويملكون عناصر مميزة، لكن بإذن الله سنقاتل في المباراة حتى آخر لحظة " .
وأضاف وليد عبدالله: " لم نأتي من المملكة إلى هنا إلا من أجل العمل المباراة تستعد ونجهز لها لوحدها "، مضيفًا: " ادعوا الله بالشفاء للاعبين الهلال وأن يعودوا الأهلهم سالمين.. جئنا إلى هنا أكثر من ثلاثين لاعب وكلنا جاهزين تماما وأي لاعب سيحتاجه المدرب سيكون على قدر المسؤولية بإذن الله " .
وتابع لاعب النصر: " المدرب قدم لنا كل شيء وأعطى الفرصة لكل اللاعبين للعب في المباريات.. الفريق في جاهزية كاملة، لأننا نتميز ولله الحمد بمجموعة مميزة وأي لاعب سيشارك بشكل أساسي سيقدم أفضل أداء، وهذا الشيء الذي يميز النصر.. كرة القدم لا يوجد فيها مرشحين، تعتمد على من سيقدم ويعطي في الملعب أكثر هو من سيحقق الفوز " .