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مدرب الأهلي: أتوقع مباراة قوية وممتعة

Time منذ 58 دقيقة
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مدرب الأهلي: أتوقع مباراة قوية وممتعة

طلال الغامدي (صدى):
صرح مدرب النادي الأهلي، فلادان ميلويفيتش واللاعب حسين المقهوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي والنصر ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وأهم هذة التصريحات ما جاء على لسان ميلويفيتش.

وقال ميلويفيتش خلال تصريحاته بأن الفريق سيؤدي مباراة هامة وأمام منافس قوي، واللاعبين قاموا بالتحضير للمباراة بشكل جيد، مضيفا بأن الفريق سلعب لتحقيق الفوز، والتأهيل للدوري المقبل من دوري أبطال آسيا، متوقعا بأن تكون المباراة ممتعة، وأنه يؤمن بقدرات لاعبي ونجوم الأهلي.

ومن جانبه صرح صرح لاعب الفريق حسين المقهوي، بأن اللقاء غدا صعب في الدور الربع نهائي، من دوري أبطال آسيا، وكل فريق لديه معرفة كاملة عن منافسه، حيث لعبوا مباريات عديدة معا، متمنيا الفوز لفريقه، متوقعا مباراة قوية وممتعة.

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