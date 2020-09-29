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بالصور.. إنقاذ حياة طفلة بعد ابتلاع "بطارية" وتحذير هام للآباء

Time منذ 27 دقيقة
Views 1379
بالصور.. إنقاذ حياة طفلة بعد ابتلاع "بطارية" وتحذير هام للآباء

جدة (صدى):
تمكن الفريق الطبي بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة طفلة عمرها 3 سنوات ابتلعت بطارية ما سبب تهتك في جدار المرئ وثقب غير كامل ووجود حريق من الدرجة الثانية الأمر الذي كاد أن يسبب الوفاة .

وفور ورود الطفلة لقسم الطوارئ بالمستشفى تم عمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود جسم غريب بالمرئ ، وتم إجراء عمليتي منظار صلب ومرن للمرئ خاص بالأطفال واستخراج البطارية ، ومعالجة الطفلة على مدار اسبوعين حتى خرجت بصحة جيدة – ولله الحمد - .

وحذر الإستشاري الدكتور خالد الأحمدي رئيس الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى من ترك تلك البطاريات في ألعاب الأطفال أو أجهزة في متناول أيديهم ، مؤكداً أن 80 % من حالات ابتلاعها تسبب الوفاة ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وكانت الطفلة قد عانت على مدار أيام من من غثيان وقئ مستمر وتم تشخيص الحالة بشكل غير دقيق كنزلة معوية .

 

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب السلامه ...
GsT👻
جزآك الله ألف خير ي الداهيه، يفترض أن يتم التفتيش على كل المراكز وحتى المراكز الصحية الحكومية لأن الغش والمكر والتزوير وارد 🤷‍♂️💔 خطوة جميلة وسباقه نتمنى أن نرى اكثرررر
الداهيه
ماله غير حمار القايله ...
كان زمان
نسأل الله السلامه ..
الداهيه
بعد الفحص والتمحيص.. والبحث بالحواري والدعابيس... اتضح ان السبب تلوث بليلة اسعد عمر قلي وولد خالته فوواد طرطشلي

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