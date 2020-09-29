فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة دافيتا، عن توفر وظائف صحية شاغرة في 17 مدينة بالمملكة، بمسمى "مُمرض مساعد".
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الدبلوم، لديه ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولا يشترط الخبرة.
وأوضحت أن المحافظات المتاح فيها الوظائف هي "الرياض، بريدة، القطيف، الأحساء، الجبر، الخبر، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، أبها، عسير، صبيا، جازان، المجاردة، صامطة، تبوك".
وأكدت أنه يتم التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected] .