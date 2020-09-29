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وظائف صحية شاغرة في 17 مدينة بالمملكة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1594
وظائف صحية شاغرة في 17 مدينة بالمملكة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة دافيتا، عن توفر وظائف صحية شاغرة في 17 مدينة بالمملكة، بمسمى "مُمرض مساعد".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الدبلوم، لديه ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولا يشترط الخبرة.

وأوضحت أن المحافظات المتاح فيها الوظائف هي "الرياض، بريدة، القطيف، الأحساء، الجبر، الخبر، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، أبها، عسير، صبيا، جازان، المجاردة، صامطة، تبوك".

وأكدت أنه يتم التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي [email protected] .

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب السلامه ...
GsT👻
جزآك الله ألف خير ي الداهيه، يفترض أن يتم التفتيش على كل المراكز وحتى المراكز الصحية الحكومية لأن الغش والمكر والتزوير وارد 🤷‍♂️💔 خطوة جميلة وسباقه نتمنى أن نرى اكثرررر
الداهيه
ماله غير حمار القايله ...
كان زمان
نسأل الله السلامه ..
الداهيه
بعد الفحص والتمحيص.. والبحث بالحواري والدعابيس... اتضح ان السبب تلوث بليلة اسعد عمر قلي وولد خالته فوواد طرطشلي

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