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بالفيديو.. كاتبة اقتصادية: التوصيات على الأسهم مُخالف للأنظمة ولا يضمن الربح

Time منذ ساعة
Views 1473
بالفيديو.. كاتبة اقتصادية: التوصيات على الأسهم مُخالف للأنظمة ولا يضمن الربح

الرياض (صدى):
أوضحت الكاتبة الاقتصادية نورة الجندل، أن السبب الرئيسي في لجوء صغار المستثمرين إلى الأسهم التي يُعطى توصيات عليها هو البحث عن الربح الكبير، معتقدين أنها مضمونة الربح وهذا غير صحيح.

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية، أن إعطاء التوصيات لأسهم مُعينة يرفع حركة النشاط والتداول على هذه الشركات والعكس صحيح، إذ سيتجه عدد من المستثمرين للبيع بدون مُبرر، ما يؤثر على السوق بشكل عام وسينتج عن ذلك أن الاستثمار فيه غير مُشجع للمستثمرين.

وأكدت أن هيئة السوق المالية تقوم بإدانة المخالفين للأنظمة واللوائح، مضيفة أن إصدار التوصيات مخالف للنظام ويتبعه إجراءات قانونية وعقوبات، ويجب عليهم عدم أخذ أرباح أو عمولات من شركات معينة أو أشخاص لإعطاء توصيات لأسهمهم.

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب السلامه ...
GsT👻
جزآك الله ألف خير ي الداهيه، يفترض أن يتم التفتيش على كل المراكز وحتى المراكز الصحية الحكومية لأن الغش والمكر والتزوير وارد 🤷‍♂️💔 خطوة جميلة وسباقه نتمنى أن نرى اكثرررر
الداهيه
ماله غير حمار القايله ...
كان زمان
نسأل الله السلامه ..
الداهيه
بعد الفحص والتمحيص.. والبحث بالحواري والدعابيس... اتضح ان السبب تلوث بليلة اسعد عمر قلي وولد خالته فوواد طرطشلي

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