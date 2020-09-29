تقارير: رئيس النادي الكاتلوني يفكر في الاستقالة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، يفكر في الإستقالة من رئاسة النادي الكاتلوني الأيام القادمة.
وبدأ صباح اليوم التحقق من صحة توقيعات حملة سحب الثقة عن رئاسة بارتوميو، بشعور معين بالانهزامية داخل مجلس إدارة البارسا، مشيرا إلى أن هناك تشاؤم لدى مجلس إدارة برشلونة الحالي بشأن حملة سحب الثقة، ولذلك يفكر بارتوميو في الاستقالة من رئاسة برشلونة، وعدم استكمال فترة ولايته حتى فترة الانتخابات المقبلة المقرر لها في مارس لعام 2021 ، بحسب راديو كاتالونيا.
وكان مجلس إدارة برشلونة وافق على القرار المتخذ في اجتماع يوم 17 أغسطس على إجراء الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي يومي 20 و21 مارس لعام 2021 بالتزامن مع نهاية الدور الأول، لكن قد يتغير كل شيء إذا أعلن بارتوميو استقالته من رئاسة النادي الكاتالوني.