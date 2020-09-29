محمد نور يقترب من العودة إلى الملاعب

ماجد محمد (صدى):
كشف المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع، المختص في القضايا القانونية الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، بقوة من العودة إلى الملاعب.
وأوضح فهد بارباع: " يستطيع اللاعب محمد نور العودة لبدء التدريبات مع فريقه إبتداءً من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ وبدء المشاركة في البطولات إبتداءً من ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ " .
ومن الجدير بالذكر، أن محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، كانت قد قررت إيقاف محمد نور لمدة 4 سنوات، بدءًا من 15 ديسمبر 2016، بعد ثبوت إيجابية في عينة اللاعب بعد مباراة الاتحاد والفتح في نوفمبر 2015.