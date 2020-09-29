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المواطن معتوق عبدالإله يعلن تنازله عن قاتل ابنه بالمحكمة العامة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1522
المواطن معتوق عبدالإله يعلن تنازله عن قاتل ابنه بالمحكمة العامة

نايف السالم (صدى):
قرر المواطن معتوق بن عبدالإله الثعلبي، أحد سكان قرية المجيرمة بمحافظة الليث تنازله عن قاتل إبنه لوجه الله تعالي، معلنا عن توقيع التنازل شرعا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي، مساء أمس، في منزله بقرية المجيرمة، يرافقه رئيس مركز الإمارة بمركز الغالة ردة القارزي، والشيخ مبروك بن عارف الثعلبي شيخ قبيلة الثعالبة، والشيخ ردة محمد الثعلبي، وسالم هليل الثعلبي، وقد بذلوا جهودًا حثيثة في إقناع المواطن بالتنازل عن قاتل ابنه، وقد تكللت تلك المساعي بالنجاح، وقد أعلن المواطن تنازله رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة العامة بالقنفذة.

والجدير بالذكر أن الشاب محمد بن حسن الثعلبي، كان قد أقدم على قتل عبدالعزيز بن معتوق بن عبدالله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في قرية المجيرمة شمال محافظة الليث.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
المغرب ليش 🤔🤔
كامل
بعد اربعة ايام من رمضان يخف الجوع عند الانسان وفي اخر الشهر لايشتهي الاكل والصيام المتقطع يعمل نفس عمل الصيام المتقطع وهو جزء من الصيام الشرعي من ناحية فاعلية الجوع ويقفل الشهيه كثير وبالتالي ينزل الوزن . اما عندما تأكل بعدها بساعه تشعر بالجوع وتبقى في مسلسل الاكل والجوع والاكل والحوع ....واخيرا السمنه (( صوموا تصحوا )) (((الصحه في اطراف الجوع )))
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تسليم مبلغ الدعم المالي للأفراد مباشرة في حسابهم لأن الذي حدث هو فصل وإنهاء خدمات ولم ينالهم اي دعم مادي

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