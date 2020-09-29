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مجموعة من الشباب عام 1402 هـ تقريبا
منذ 42 دقيقة
736
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أحدث التعليقات
عبدالعزيز
المغرب ليش 🤔🤔
كامل
بعد اربعة ايام من رمضان يخف الجوع عند الانسان وفي اخر الشهر لايشتهي الاكل والصيام المتقطع يعمل نفس عمل الصيام المتقطع وهو جزء من الصيام الشرعي من ناحية فاعلية الجوع ويقفل الشهيه كثير وبالتالي ينزل الوزن . اما عندما تأكل بعدها بساعه تشعر بالجوع وتبقى في مسلسل الاكل والجوع والاكل والحوع ....واخيرا السمنه (( صوموا تصحوا )) (((الصحه في اطراف الجوع )))
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تسليم مبلغ الدعم المالي للأفراد مباشرة في حسابهم لأن الذي حدث هو فصل وإنهاء خدمات ولم ينالهم اي دعم مادي
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