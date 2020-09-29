بالفيديو.. شركة تكنولوجية حيوية تطرح بخاخ للأنف بعد تطويره يعالج فيروس "كورونا"

كانبرا (صدى):
كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية، أمس الإثنين بأن بخاخا للأنف ، قد تم تطويره لتعزيز جهاز المناعة، ضد نزلات البرد والإنفلونزا ليكون فعالا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث يقلل البخاخ نمو الفيروس المسبب للمرض ، وقد قللها في الحيوانات بنسبة 96%.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في إنجلترا؛ بإن بخاخ INNA-051 أثبت فعاليته في "تقليل مستويات نمو فيروس كوفيد-19 بشكل كبير في الأنف والحنجرة"، وخفض التكاثر الفيروسي بنسبة 96٪ في القوارض.
و ذكرت الشركة الأسترالية أن البخاخ يعمل عن طريق تحفيز جهاز المناعة قبل الإصابة بالمرض، متوقعة بدء التجارب البشرية في غضون أسابيع، حيث توقع مسؤولو الشركة أن يحقق الدواء استجابة مماثلة لدى البشر، بما في ذلك الناقلون الصامتون للمرض. وقال اختصاصيون إنهم مندهشون لمدى فعالية العلاج خصوصًا أنه يقضى على الفيروس في المراحل الأولى في الأنف والحلق.
وأوضح البيان أنه إذا ثبتت فعالية البخاخ الأنفي؛ فسيكون مكملًا للقاح النهائي؛ مشيرًا إلى أنه "سيؤخذ مرة أو مرتين في الأسبوع"، مشيرا إلى أن البخاخ كان قيد التطوير قبل ظهور فيروس كورونا؛ بهدف تعزيز المناعة ضد الإنفلونزا، ومع حدوث الجائحة أعاد المسؤولون توجيه جهودهم ليكون البخاخ فعالًا في مكافحة كورونا المستجد كوفيد-19.