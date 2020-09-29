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تمديد دعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات الجائحة

Time منذ 47 دقيقة
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تمديد دعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات الجائحة

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ اعتبارا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2021م، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

وكشفت المؤسسة، عن آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم رقم 47299 وتاريخ 8/8/1441 هـ، الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلا من وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن الدعم سيكون بنسبة 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارا من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وقالت المؤسسة، أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل، مؤكدة على أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الجائحة واتخاذ القرارات اللازمة.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
المغرب ليش 🤔🤔
كامل
بعد اربعة ايام من رمضان يخف الجوع عند الانسان وفي اخر الشهر لايشتهي الاكل والصيام المتقطع يعمل نفس عمل الصيام المتقطع وهو جزء من الصيام الشرعي من ناحية فاعلية الجوع ويقفل الشهيه كثير وبالتالي ينزل الوزن . اما عندما تأكل بعدها بساعه تشعر بالجوع وتبقى في مسلسل الاكل والجوع والاكل والحوع ....واخيرا السمنه (( صوموا تصحوا )) (((الصحه في اطراف الجوع )))
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تسليم مبلغ الدعم المالي للأفراد مباشرة في حسابهم لأن الذي حدث هو فصل وإنهاء خدمات ولم ينالهم اي دعم مادي

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