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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 50.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8284.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 627 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية, أمانة للتأمين, ساب للتكافل, الأهلي للتكافل, وسويكورب وابل ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية, أسمنت نجران, أسمنت تبوك, مجموعة فتيحي, وأسمنت حائل فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 9.54% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، كيان السعودية, ميفك ريت, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات زين السعودية, دار الأركان, أمانة للتأمين, الأسماك، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 84.46 نقطة ليقفل عند مستوى 13653.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 691 ألف سهم تقاسمتها 1683 صفقة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
يارب السلامه ...
GsT👻
جزآك الله ألف خير ي الداهيه، يفترض أن يتم التفتيش على كل المراكز وحتى المراكز الصحية الحكومية لأن الغش والمكر والتزوير وارد 🤷‍♂️💔 خطوة جميلة وسباقه نتمنى أن نرى اكثرررر
الداهيه
ماله غير حمار القايله ...
كان زمان
نسأل الله السلامه ..
الداهيه
بعد الفحص والتمحيص.. والبحث بالحواري والدعابيس... اتضح ان السبب تلوث بليلة اسعد عمر قلي وولد خالته فوواد طرطشلي

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