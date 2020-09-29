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"الضمان الصحي": الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الموسمية بما فيها الإنفلونزا الموسمية

Time منذ ساعة
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"الضمان الصحي": الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الموسمية بما فيها الإنفلونزا الموسمية

الرياض (صدى):
كشف مجلس الضمان الصحي، بأن الوثيقة الموحدة تغطي جميع التطعيمات الموسمية، بما فيها الإنفلونزا الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة.

ورد المجلس على إستفسار لأحد المواطنين بشأن الوثيقة الموحدة «تغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإجراءات الوقائية بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة».

ووجّه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل تطعيم الإنفلونزا الموسمية مغطى بالكامل أم لا؟، حيث كشفت وزارة الصحة أمس الاثنين، عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.

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أحدث التعليقات

كامل
بعد اربعة ايام من رمضان يخف الجوع عند الانسان وفي اخر الشهر لايشتهي الاكل والصيام المتقطع يعمل نفس عمل الصيام المتقطع وهو جزء من الصيام الشرعي من ناحية فاعلية الجوع ويقفل الشهيه كثير وبالتالي ينزل الوزن . اما عندما تأكل بعدها بساعه تشعر بالجوع وتبقى في مسلسل الاكل والجوع والاكل والحوع ....واخيرا السمنه (( صوموا تصحوا )) (((الصحه في اطراف الجوع )))
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههه ؟؟- جزاء سنمار-؟؟ *************** سنمار مهندس بيزنطي ينسب له بناء قصر الخورنق الشهير. يضرب به المثل "جزاء سنمار" حيث انه عند انتهائه من بناء القصر قال لصاحب القصر الذي هو الملك النعمان ان هناك آجرة لو زالت لسقط القصر كله، وأنه لا يعلم مكانها غيره، وأنه يستطيع بناء قصر أفضل من الخورنق، فما كان من صاحب القصر إلا أن ألقاه من أعلى القصر، كي لا يخبر أحدا عن تلك الآجرة ويعتقد ان هذا السبب في ضرب المثل.
دكتور رايق بن فايق
نتمنى تسليم مبلغ الدعم المالي للأفراد مباشرة في حسابهم لأن الذي حدث هو فصل وإنهاء خدمات ولم ينالهم اي دعم مادي
خالد الروقي
الكثير اتبعوا الطريقتين وانا منهم ووجدت وغيري اختلاف ونزول في الوزن كبير وتحسن في النفسيه والبشره كثيرا في الصيام المتقطع ١٦/٨ ماشاء الله واسال مجرب ولاتسال طبيب

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