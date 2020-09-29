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حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل والحصول على الدعم بعد فتح الباب مرة أخرى

Time منذ 22 دقيقة
Views 1296
حساب المواطن: يمكن للمطلقة التسجيل والحصول على الدعم بعد فتح الباب مرة أخرى

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، بأن التسجيل مسموح للمطلقة، كما يمكنها الحصول على الدعم بعد انفصالها من زوجها، إلا أن باب التسجيل متوقف حاليا، وبمكنها التسجيل حال فتح الباب مجددا.

وكان ذلك ردا من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مواطنة تساءلت بشأن مدى إمكانية التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم بعد انفصالها عن زوجها.

وبين برنامج حساب المواطن، أن التسجيل متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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