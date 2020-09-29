وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للجمارك باب التقديم على 10وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مهندس أول أنظمة المراقبة الأمنية .
2- مهنس ول أنظمة الفحص .
ويشترط للوظيفتين :
- بكالوريوس في " الهندسة الكهربائية ، هندسة النظم ، هندسة الحاسب ، الهندسة النوورية ، هندسة كيميائية " .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذا صلة .
3 – مهندس أول أنظمة التحكم ، الشروط :
- بكالوريوس تخصص " هندسة كهربائية ، هندسة نظم ، هندسة الحاسب " .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذا صلة .
4- مشرف محللي أعمال ، يشترط :
- بكالوريوس في " تقنية المعلومات " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن عامين .
5- مشرف أول منتجات رقمية ، ويشترط :
- بكالوريوس في " علوم الحاسب ، تقنية المعلومات " او ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
6 – مدير إدارة مكتب المشاريع التقنية :
-بكالوريوس او ماجيستر في علوم الحاسب او ما يعادله .
- خبرة لا تقل عن 10 اعوام .
شهادة احترافية .
9 – أمين سر :ب
-بكالوريوس في " القانون ، ادارة الأعمال " ، ما يعادلهما .
- خبرة لا تقل سنة .
10 – اخصائي / اخصائي أول الوقاية والحماية من الإشعاع :
- بكالوريوس في " علوم فيزياء " او ما يعادله .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
- رخصة ممارسة في أجهزة القياس النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
وأشارت الهيئة ان التقديم متاح من اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 29 / 9 / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا