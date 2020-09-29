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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

Time منذ 24 دقيقة
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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للجمارك باب التقديم على 10وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مهندس أول أنظمة المراقبة الأمنية .

2- مهنس ول أنظمة الفحص .

ويشترط للوظيفتين :

- بكالوريوس في " الهندسة الكهربائية ، هندسة النظم ، هندسة الحاسب ، الهندسة النوورية ، هندسة كيميائية " .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذا صلة .

3 – مهندس أول أنظمة التحكم ، الشروط :

- بكالوريوس تخصص " هندسة كهربائية ، هندسة نظم ، هندسة الحاسب " .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذا صلة .

4- مشرف محللي أعمال ، يشترط :

- بكالوريوس في " تقنية المعلومات " أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن عامين .

5- مشرف أول منتجات رقمية ، ويشترط :

- بكالوريوس في " علوم الحاسب ، تقنية المعلومات " او ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

6 – مدير إدارة مكتب المشاريع التقنية :

-بكالوريوس او ماجيستر في علوم الحاسب او ما يعادله .

- خبرة لا تقل عن 10 اعوام .

شهادة احترافية .

9 – أمين سر :ب

-بكالوريوس في " القانون ، ادارة الأعمال " ، ما يعادلهما .

- خبرة لا تقل سنة .

10 – اخصائي / اخصائي أول الوقاية والحماية من الإشعاع :

- بكالوريوس في " علوم فيزياء " او ما يعادله .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

- رخصة ممارسة في أجهزة القياس النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .

وأشارت الهيئة ان التقديم متاح من اليوم الثلاثاء 12 / 2 / 1442 هـ ، الموافق 29 / 9 / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي :  هنا

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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