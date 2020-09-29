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«الشورى» يطالب وزارة الإسكان بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة الخاصة بالبنوك

Time منذ 33 دقيقة
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«الشورى» يطالب وزارة الإسكان بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة الخاصة بالبنوك

الرياض (صدى):
طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم الثلاثاء – بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وزارة الإسكان التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم.

‏‎وناشد الشورى، وزارة الإسكان بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقال المجلس، أنه على وزارة الإسكان سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين.

وأشار إلى أنه على الوزارة التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول، مطالبًا إياها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة مساهمة الوزارة في تطوير مدن صغيرة وضواحي على مشارف المدن الكبيرة مزودة بكافة الخدمات اللازمة للحياة العصرية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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