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ضبط مستودع مخالف لتكرير الزيوت وإتلاف 66 عبوة

Time منذ 45 دقيقة
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ضبط مستودع مخالف لتكرير الزيوت وإتلاف 66 عبوة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، التابعة للأمانة العاصمة المقدسة ، مستودعا مخالفا لتكرير الزيوت، مجهولة المصدر وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وإتلاف 66 عبوة .

وأوضح رئيس البلدية الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح بأن المستودع غير نظامي ويفتقر إلى إدنى الإشتراطات الصحية لحفظ المواد الغذائية، مشيرا إلى إغلاق الموقع فورا ، وإتلاف 66 عبوة زيت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، على مالك المستودع.

وأكد رئيس البلدية استمرا الجولات الرقابية على جميع المستودعات، في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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