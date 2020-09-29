ضبط مستودع مخالف لتكرير الزيوت وإتلاف 66 عبوة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية، التابعة للأمانة العاصمة المقدسة ، مستودعا مخالفا لتكرير الزيوت، مجهولة المصدر وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وإتلاف 66 عبوة .
وأوضح رئيس البلدية الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح بأن المستودع غير نظامي ويفتقر إلى إدنى الإشتراطات الصحية لحفظ المواد الغذائية، مشيرا إلى إغلاق الموقع فورا ، وإتلاف 66 عبوة زيت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، على مالك المستودع.
وأكد رئيس البلدية استمرا الجولات الرقابية على جميع المستودعات، في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.