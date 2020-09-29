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"النمر" يوجه نصيحة هامة لمتبعي رجيم "الصيام المتقطع"

Time منذ 38 دقيقة
Views 1519
"النمر" يوجه نصيحة هامة لمتبعي رجيم "الصيام المتقطع"

الرياض (صدى):
أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الثلاثاء عدم فعالية نظام الرجيم المتقطع أو الصوم المتقطع بالمقارنة بالحمية الغذائية التي تعتمد على تناول ثلاث وجبات يومياً .

وقال " النمر " في حسابه عبر " تويتر " : للأشخاص المغرمين بحمية الصوم المتقطع " ntermittent fasting " لمدة 16 ساعة ، أقول لهم انه ليس أكثر فاعلية في انزال الوزن من تناول 3 وجبات في اليوم .

واستدل " النمر " على ذلك بدراسة علمية نشرتها مجلة "جاما إنترنال ميديسن" الأمريكية على عدد من متبعي النظامين ، حيث أكدت النتائج أن الأشخاص الذين اعتمدوا على تناول ثلاث وجبات في اليوم كانوا أكثر حرقاً للدهون من هؤلاء الذين اتبعوا نظام الصوم المتقطع وامتنعوا عن الطعام ساعات طويلة .

الجدير بالذكر أن نظام الصوم المتقطع ليس المقصود به صوم العبادة المعروف ، وإنما الإمتناع عن الطعام فقط لمدة 16 ساعة مع السماح بالمياه والمشروبات الغير محلاه خلال هذه الساعات وتناول الطعام والشراب في الساعات الباقية " 8 ساعات " بسعرات حرارية محدودة .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن تبي ابو شماغ يلعب معها وقامت بتمثيلية الجنون
ابورياض الحربي
هههههههههههههههههه مشكل واجد
الداهيه
امسحو فيهم البلاط
dfs
ليس الذكر كالانثى فجمال الرجل شي وجمال المراة شي آخر محتلف فجمال الرجل اولا بالقيم والاخلاق التي وهبها الله له اما من ناحية الملامح فيجب ان يكون الرجل ذو ملامح فيها رجولة وخشونة حتى قيل ان الشعر الاجعد والبشرة السمراء لائقة على الرجل وكذلك عريض المنكبين مفتول العضلات وليس الرجل الناعم اما المراة فجمالها يكون بجمال الخارجي ونعومتها المعروفة
ابو عمار
عمل ممتاز جدا

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